Экс-глава ЕК рассказал об интеграции Украины в Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейскому союзу нужно провести вызывающие разногласия реформы для интеграции в сообщество Украины. Такое заявление сделал бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу.

Как заявил экс-глава Еврокомиссии в интервью газете Financial Times, речь идет о «фундаментальном изменении институционального баланса», что, в свою очередь, «может вызвать большие разногласия в ЕС».

Баррозу обратил внимание на то, что увеличение числа членов Евросоюза приведет к неизбежным проблемам в принятии решений, в том числе во внешней политике или бюджетных вопросах, где необходимо единогласие.

По его словам, вместо того, чтобы прибегать к радикальным мерам, Евросоюзу прежде всего нужно «сосредоточиться на завершении оформления банковского союза», а также на «создании Союза рынков капитала» и «достижении прогресса в геополитических вопросах».

Напомним, ранее немецкие власти говорили, что путь Украины в Евросоюз будет длительным и нелегким, но обещали, что руководство Евросоюза поддержит Киев в процессе изменения национального законодательства.