Два человека пострадали из-за обстрела ВСУ в Донецке

При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения Фото: REUTERS

Два человека получили ранения в результате обстрела со стороны украинских войск в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«При обстреле Куйбышевского района по улице Умова получили ранение мужчина 2002 года рождения и женщина 1948 года рождения», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале градоначальника.

Кулемзин сообщил, что во время попадания снаряда загорелся дом, расположенный в частном секторе.

Напомним, в субботу, 23 сентября, Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные отразили за неделю 28 атак украинских войск на Донецком направлении.