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НовостиВ мире24 сентября 2023 7:50

Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом сонной сиесты

Боррель напомнил, что с 2013 года ни одна страна не вступала в Евросоюз
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом сонной сиесты

Боррель назвал вступление Украины в ЕС концом сонной сиесты

Фото: REUTERS

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вступление Украины в Европейский союз станет окончанием «сонной сиесты» в расширении ЕС.

Боррель напомнил, что с 2013 года ни одна страна не вступала в Евросоюз, но восемь ожидали присоединения.

«В течение многих лет существовала своего рода патовая ситуация, и ничего не происходило. Украина создала новую динамику», - заявил глава европейской дипломатии в интервью The Guardian.

При этом Боррель признал, что вступление Украины в Европейский союз будет трудным, указав на боевые действия в стране.

Тем временем, как писал сайт KP.RU, накануне бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу предупредил, что Европейскому союзу нужно провести вызывающие разногласия реформы для интеграции Украины в сообщество. Как он отметил, увеличение числа членов Евросоюза ведет к неизбежным проблемам в принятии решений