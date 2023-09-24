Politico: украинские госпитали в Запорожье страдают от нехватки финансирования

Медикам не хватает лекарств и расходных материалов Фото: EAST NEWS

Украинские полевые госпитали не справляются с тем объёмом раненых солдат ВСУ, которые к ним поступают. Медикам не хватает лекарств и расходных материалов, а финансирование, выделяемое на военную медицину, стремительно падает. Об этом сообщило издание Politico, со ссылкой на военных врачей Украины.

«У нас сейчас очень много раненых, и они продолжают поступать. Поэтому нам нужна более постоянная поддержка, но наше правительство работает очень медленно», - заявил один из украинских полевых хирургов.

Согласно данным специалистов на местах, украинское правительство выделяет деньги на другие нужды, и полевая медицина остаётся практически без вливаний. При этом зарубежное финансирование иссякает, с каждой неделей его становится всё меньше, и во многих госпиталях уже заканчиваются даже самые базовые препараты. Количество раненых же не только не сокращается, но и растёт.

Ранее KP.RU сообщил, что к середине лета 2023 года общая сумма, которую Запад вложил в том числе и в гуманитарную помощь Украине, составила минимум 156 млрд долларов.