Минобороны Германии заявило о поставке на Украину 50 надводных дронов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин собирается поставить Киеву 50 надводных дронов. Об этом сказано на сайте Бундесвера.

Как уточнило немецкое военное ведомство, Берлин пообещал Киеву пакет поддержки на сумму около 400 млн евро, в который войдут зенитные самоходные установки Gepard, зимнее снаряжение, ракеты средней дальности IRIS-T, а также многие снаряды, мины, бронетехника и прочее.

«Кроме того, 50 надводных дронов помогут отбросить агрессора не только на суше, но и на море», - сказано в сообщении Министерства обороны ФРГ, где также отметили, что отдельные проекты проходят за счет пожертвований из фондов ведомства и совместно с промышленными партнерами.

Напомним накануне бывший депутат Бундестага Ян ван Акен призвал прекратить помощь поставки оружия Киеву и сосредоточиться на приближении мирных переговоров. По его словам, западное вооружение не помогает Украине достичь каких-либо результатов.