IFLScience: Учёные хотят обойти ловушку с ртутью в гробнице с Терракотовой армией

Учёные пытаются обойти ловушку с ртутью в гробнице хозяина Терракотовой армии, фото: Корчагина Диана

Некрополь первого китайского императора династии Цинь, легендарного хозяина Терракотовой армии Цинь Шихуанди, была обнаружена уже полвека назад, однако до сих пор учёные не вскрыли саму гробницу. И тому есть причина, которая вполне потянет на очередной фильм про Индиану Джонса или Лару Крофт, о чём сообщило издание IFLScience.

Хоть большая часть некрополя уже и исследована - учёные долгое время опасались, да и сейчас не решаются, вскрывать гробницу. Всё дело в ловушке, которая была установлена строителями, по приказу самого Цинь Шихуанди. Ртутной ловушке, которая запросто может унести жизни всех исследователей, что рискнут забраться в гробницу. Однако есть в захоронении и другие опасности.

«Были построены дворцы и живописные башни для сотни чиновников, а гробница была заполнена редкими артефактами и замечательными сокровищами. Мастерам было приказано изготовить арбалеты и стрелы, заряженные, чтобы стрелять в любого, кто войдет в гробницу. Ртуть использовалась для имитации ста рек, Янцзы и Хуанхэ, а также великого моря и была установлена для механического течения», - цитирует издание отчёт древнекитайского историка Сыма Цянем.

Соответственно, внутри гробницы запечатано большое количество ртути, которая может попросту смыть исследователей, не говоря уже о ядовитых парах, опасных для жизни. Пока что археологи не знают, как безопасно вскрыть гробницу, которая ни разу не открывалась за последние 2,2 тыс. лет, однако надеются, что в будущем технологии позволят приоткрыть эту тайну.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2022 году археологи объявили об обнаружении гробницы Клеопатры.