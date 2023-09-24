Новые ограничения для службы по контракту в России вступили в силу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новые ограничения для службы по контракту в России вступили в силу в воскресенье 24 сентября. Данный приказ министра обороны РФ Сергея Шойгу был опубликован на портале правовой информации.

В перечне названы болезни, при наличии которых гражданина признают ограниченно годным к службе по контракту во время мобилизации, а также военного положения и военного времени.

В приказе 26 болезни, при которых призыв на службу по контракту в российские войска запрещен. В списке есть болезни, передающиеся при контакте с другими лицами, такие как гепатиты B и С, а также активный туберкулез органов дыхания и костей.

Кроме того, гражданин считается непригодным к службе по контракту при наличии злокачественного новообразования, психических расстройств, а также инсульта, эпилепсии, бронхиальной астмы и др.

Напомним, глава российского военного ведомства 13 сентября 2023 года утвердил перечень болезней, при которых граждане считаются непригодными к службе по контракту в период мобилизации и военного положения. Как отмечалось, данные поправки призваны повысить эффективность комплектования российских войск.