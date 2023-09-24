BI: фугасные авиабомбы РФ оказались не по зубам украинским ЗРК Patriot, фото: Владимир Гердо/ТАСС

Российские фугасные авиационные бомбы оказались смертельной угрозой для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, так как даже такие современные системы ПВО как Patriot не способны их сбить. Об этом сообщило издание Business Insider.

«Российские авиабомбы представляют собой смертельный вызов для Украины, поскольку их трудно перехватить даже с помощью самых современных систем ПВО», - говорится в публикации.

Обозреватели указывают на тот факт, что скорость падения авиабомбы настолько высока, что они практически никогда не находятся в воздухе более одной минуты. У современных систем противовоздушной обороны другие изначальные параметры, они сбивают цели, которые находятся в воздухе куда более длительное время.

Ранее KP.RU сообщил, как бойцы ВСУ отзываются о сокрушительных ударах авиационными бомбами по своим позициям.