Депутат Гемпель: Более 200 семей русских немцев уже переехали в Крым Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже более 200 семей русских немцев перебрались в Крым из-за гонений по национальному признаку в Европе. Эти люди чтят семейные и традиционные ценности, и хотят быть на своей исторической родине, сообщил агентству РИА Новости депутат крымского парламента Юрий Гемпель.

«Таковых уже насчитывается свыше двухсот. Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития, и нет никаких гонений по национальному признаку», - заявил Гемпель.

Депутат уточнил, что в Крыму подготовлены все необходимые условия для того, чтобы возвращающиеся из-за рубежа россияне смогли в полной мере жить, работать и развиваться на родине.

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