Пушилин подписал указ о введении комендантского часа в ДНР Фото: Дмитрий СТЕШИН

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об установлении на территории региона комендантского часа.

Теперь на территории региона установлен запрет на нахождение жителей на улицах с понедельника до пятницы в период времени с 23:00 до 4:00. Ограничено движение общественного, а также частного транспорта при отсутствии специального разрешения. Кроме того, ограничение распространяется на нахождение граждан в общественных местах.

Напомним, в воскресенье утром мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что два человека получили ранения из-за обстрела города со стороны украинских войск. По словам градоначальники, во время попадания снаряда загорелся дом, который находится в частном секторе.