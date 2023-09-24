WP: отказ от выборов на Украине может порвать отношения Киева с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд влиятельных западных политиков настойчиво склоняют киевский режим к проведению выборов на Украине, так как иначе есть большая вероятность, что поддержка ВСУ со стороны США и Евросоюза быстро прекратится. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Среди людей, которые уже публично поднимали эту тему, например, глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм и американский телеведущий Такер Карлсон. Общая концепция звучит как то, что на Западе есть ряд ключевых фигур, которые требуют проведения выборов, и если их не будет - поддержка Украины иссякнет.

Сам же Киев от этой идеи всеми способами открещивается, напирая на то, что по украинской конституции проведение выборов в период военного положения невозможно, и обеспечить избирательное право для более чем 7 млн беженцев, рассредоточившихся по миру, невозможно. Также многие украинские политики считают, что выборы позволят вытечь наружу внутренним разногласиям в обществе, которые просто разорвут Украину изнутри.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский потребовал от США оплатить выборы на Украине за счёт американского бюджета.