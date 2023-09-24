Reuters: Зеленский в Польше не встретился ни с кем из официальных лиц Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский, пока недолго был в Польше, даже не попытался встретиться хоть с каким-либо официальным польским лицом. Зеленский наградил двоих местных волонтёров, а затем отправился обратно на Украину, проигнорировав и президента, и премьер-министра, и всех прочих чиновников. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров государственными наградами во время своей остановки в Польше в субботу, однако он не встретился ни с одним официальным лицом, поскольку отношения между странами напряжены из-за поставок зерна», - говорится в публикации.

Глава Бюро международной политики администрации президента Польши Марчин Пшидач также отметил, что за время пребывания Зеленского в Польше, он не получал никаких запросов на организацию встречи с кем-либо из польских официальных лиц.

Ранее KP.RU сообщил, что обмен обвинениями и агрессивной риторикой между Польшей и Украиной продолжается.