BI: вертолёт Ка-52 и БПЛА «Ланцет» оказались самым опасным оружием России, фото: Минобороны России/ТАСС

Американские журналисты перечислили, по данным с полей специальной военной операции, четыре вида наиболее смертоносного оружия российских войск. Среди них, например, ударные вертолёты Ка-52 и БПЛА «Ланцет». Об этом пишет издание Business Insider.

Вертолёт Ка-52 зарубежные журналисты назвали одним из самых манёвренных и лучших в мире - он способен разгоняться до 300 километров в час, и вооружён грозной 30-миллимитровой авиапушкой. «Ланцеты» же названы грозой любой бронетехники ВСУ, от самых тяжёлых танков, до простейших БМП.

Третье оружие России, по мнению обозревателей, это минные поля. Их структура и способ укладки, а также излюбленный способ установки одной мины поверх другой, стали настоящей занозой в попытках наступления ВСУ. Наконец, четвёртым опасным оружием РФ назвали авиационные бомбы, которые невозможно сбить при помощи современных систем ПВО.

Ранее KP.RU сообщил, что фугасные авиабомбы России, многие из которых применялись ещё при СССР, оказались не по зубам навороченным западным комплексам ПВО.