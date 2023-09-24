Демонстрация против поставок странами Запада оружия Украине прошла в Амстердаме Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Демонстрация против поставок вооружения Украине странами Запада прошла в воскресенье, 24 сентября, в Амстердаме.

«С каждым разом все больше и больше голландцев приходят на демонстрацию. Всего участников было 100, теперь 200. Инициатива организации протеста изначально принадлежала как раз голландцам», — цитируют РИА Новости одну из организаторов акции Наталью Воронцову.

По ее словам, в Нидерландах все больше растет недовольство из-за политики страны по поводу конфликта на Украине.

Демонстрация стартовала с центральной площади города, затем протестующие направились в сторону Центрального вокзала. Участники акции держали в руках плакаты с надписями: «Мир с Россией», «Никакого оружия ради мира», «Нет — эскалации, да — переговорам!», «Прекратите отправлять Украине оружие!» и другими.

Порядок во время проведения демонстрации обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.

Ранее митинг против поставок вооружений Украине прошел в Нью-Йорке на площади перед зданием ООН. В мероприятии под лозунгом «Человечество за мир» приняли участие более сотни человек. Люди пришли с плакатами «НАТО разрушает, БРИКС создает», «Прекратите вооружение и финансирование Украины» и развернули транспарант, призывающий США к мирному сотрудничеству с Россией и Китаем.