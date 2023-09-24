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НовостиВ мире24 сентября 2023 15:01

Массовая акция за отставку Пашиняна началась в центре Еревана

Здание армянского правительства оцепили несколько рядов правоохранителей
Сергей КУДРИН
Массовая акция за отставку Пашиняна началась в центре Еревана

Массовая акция за отставку Пашиняна началась в центре Еревана

Фото: REUTERS

В центре Еревана начался новый массовый протест. Митингующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, после того как Нагорный Карабах перешёл под фактический контроль Азербайджана.

Известно, что пока на площади Республики собралось немногим более тысячи человек, однако новые участники акции постоянно прибывают. Полиция в несколько рядов оцепила здание правительства, но пока что это преждевременная мера - люди не подходят ни к правоохранителям, ни к зданию, а собираются в центре площади, рядом с установленными там трибунами.

В настоящее время обстановка спокойная, стычек между протестующими и полицией не происходит.

Ранее KP.RU сообщил, что на прошлом митинге в Ереване, также посвящённом событиям в Нагорном Карабахе, полиция применила против протестующих светошумовые гранаты.