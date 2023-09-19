Реакцией граждан Армении на происходящее в Нагорном Карабахе стали массовые акции протеста Фото: REUTERS

С чего начались протесты в Ереване

Во вторник, 19 сентября, возобновились боевые действия в Нагорном Карабахе. Азербайджан объявил "локальные антитеррористические мероприятия для восстановления конституционного строя" на этой территории. МИД страны отметил, что "единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в Степанакерте" - как сообщили власти Карабаха, по всей линии соприкосновения был открыт огонь.

МИД Армении в ответ назвал действия Азербайджана "широкомасштабной агрессией". На границах республики, по данным властей, было "относительно спокойно". Для решения вопроса премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совбеза, а МИД страны призвал ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе.

Реакцией граждан Армении на происходящее в Нагорном Карабахе стали массовые акции протеста. Их участники полностью перекрыли все въезды на центральную площадь Республики и скандируют лозунги против премьера Пашиняна - в конце мая 2023 года премьер-министр Армении заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

Последние новости о протестах в Армении 19 сентября 2023 года

- Никол Пашинян на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе заявил, что "из разных мест" звучат призывы к перевороту в Армении.

- Протестующие перекрыли проспект Тиграна Меца в Ереване, а также въезды на площадь Республики, движение там оказалось остановлено. Также была полностью заблокирована одна из улиц в центре города.

- Протестующие выкрикивали лозунги за отставку Пашиняна и "Никол - предатель".

- Жители страны собрались у здания правительства. Они потребовали от кабмина конкретных шагов.

- Пашинян обсудил обстановку в Карабахе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

- Протестующие попытались прорваться к зданию правительства через полицейские кордоны. В служителей правопорядка летели бутылки.

- В ответ на попытку штурма здания правительства полиция применила светошумовые гранаты. Начались стычки протестующих с правоохранителями. Оцепление полиции выдержало первую попытку штурма.

- Часть протестующих, которая собралась у здания посольства России в Ереване, ушла в сторону дома правительства.

- МВД Армении на фоне протестов в Ереване из-за ситуации в Карабахе призвало не поддаваться на провокации и воздержаться от любых шагов, нарушающих общественный порядок.

- В результате стычек у здания кабмина Армении есть госпитализированные, среди пострадавших и полицейские, и гражданские, сообщил Минздрав страны.

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