Силы НАТО для Косова готовы принять участие в операции полиции на севере края Фото: REUTERS

Силы Североатлантического альянса для Косова (KFOR) присутствуют в зоне проведения операции местной полиции на севере края и готовы принять в ней участие в случае, если возникнет такая необходимость.

«KFOR продолжают внимательно следить за ситуацией в Баньске, подразделения KFOR присутствуют в этом районе и готовы отреагировать в случае необходимости», - сказано в сообщении KFOR, размещенном соцсети X.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила о поиске напавших на сотрудников правоохранительных органов на мосту рядом с селом Баньска. МВД проинфомировало, что там два грузовых автомобиля без номеров блокировали въезд, а направленные на место инцидента полицейские были обстреляны неизвестными.

Полиция Косово не первый раз заявляет о выстрелах в свою строну. Так, в июле прошлого года МВД самопровозглашенной республике проинформировало, что в некоторых местах были слышны выстрелы, в том числе в сторону полицейских подразделений, обошлось без раненых.