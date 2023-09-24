Вучич сообщил о гибели трех сербов в ходе столкновения с косовской полицией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Трое сербов погибли, еще двое получили ранения в ходе столкновения с полицией самопровозглашенного Косово. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил президент Сербии Александр Вучич.

«По нашей информации, трое сербов из Косова и Метохии убиты. Двое из них - с использованием снайперского оружия с большой дистанции. Двое были тяжело ранены», - заявил глава республики на пресс-конференции.

По его данным, причин для убийства не было. Кроме того, уточняется информация о возможном четвертом убитом, сообщил Вучич.

Ранее полиция самопровозглашенного Косово сообщила о поиске напавших на сотрудников правоохранительных органов на мосту рядом с селом Баньска. МВД проинформировало, что там два грузовых автомобиля без номеров блокировали въезд, а направленные на место инцидента полицейские были обстреляны неизвестными.

Силы НАТО для Косова (KFOR) заявили, что присутствуют в зоне проведения операции местной полиции и готовы вмешаться при необходимости.