Софи Лорен попала в больницу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда итальянского кино, 89-летняя Софи Лорен попала в больницу после падения в своем доме в Женеве, об этом сообщил Sophia Loren Restaurant в городе Бари, который актриса должна была открывать 26 сентября.

«С Софи Лорен произошел несчастный случай, она упала сегодня утром в своем доме в Женеве», - говорится в сообщении.

Актрису немедленно доставили в больницу для проведения обследования, где у нее были обнаружены несколько переломов бедра.

Отмечалось, что Софи Лорен была проведена успешная операция.

Как писал сайт KP.RU, в августе народный артист России Ивана Краско выписан из больницы после того, как был госпитализирован в связи с последствиями инсульта.

92-летний актер Иван Краско провел в реанимации пять дней. Все это время он находился в центре имени Алмазова, куда его срочно госпитализировали утром 13 июля прямо с дачи.

Состояние пожилого артиста после этого начало приходить в норму, и 18 июля стало известно о его переводе из реанимации в неврологическое отделение.