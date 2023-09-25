Виктор Медведчук назвал три условия разрядки конфликта на Украине Фото: REUTERS

Оппозиционный украинский политик, председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей статье для издания aif.ru назвал три условия разрядки кризиса на Украине.

«Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся», - заявил Медведчук.

Он пояснил, что Россия должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству «экспорта демократии» со стороны Запада.

Политик отметил, что вторым условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами.

Автор подчеркнул, что Украина давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения.

Третьим условием оппозиционер назвал понимание, что «мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает».

По его словам, сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2023 года политик заявил, что президент Зеленский поставил себе целью уничтожить его как оппозиционера и лидера «Оппозиционной платформы - За жизнь».

Медведчук подчеркивал, что остается гражданином Украины и не имеет российского гражданства, а обвинения в последнем, на основании которых Зеленский лишил политика украинского паспорта, не соответствуют действительности.

Лидер партии добавил, что он как был украинским политиком раньше, так им и остается на сегодняшний день, вопреки всем стараниям киевского режима.

Напомним, ранее Зеленский заявил о лишении украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача.