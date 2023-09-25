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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 5:03

Минобороны РФ: ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ над Курской и Брянской областями

Беспилотники были перехвачены и уничтожены
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Курской области, также два украинских дрона уничтожены над территорией Брянской области. Такое заявление в понедельник, 25 сентября, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 24 сентября, Министерство по региональной безопасности Тульской области заявило, что силы ПВО отразили атаку беспилотника над регионом. В этот же день дрон был уничтожен над Брянской областью.