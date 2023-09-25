Посол Барбин: Дания боится, что РФ что-то узнает о подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS

Дания боится, что в случае проведения совместного расследования терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», Россия может узнать некоторые обстоятельства, которые могут навредить сотрудничеству с США или поставкам оружия на Украину. Такое заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

— Не выражает ли такая позиция датской прокуратуры наличие в Копенгагене опасений, что российская сторона может узнать нечто, что создаст риски для сотрудничества Дании с США в сфере безопасности или же поставок Данией вооружений Украине?, — задался вопросом дипломат.

Барбин отметил, что именно такие опасения могут быть причиной тотальной закрытости хода расследования терактов на газопроводах. При этом прокуратура Дании свое нежелание сотрудничать с Россией пытается объяснить «угрозой национальной безопасности».

Ранее немецкий политик Штеффен Котре заявил, что Германия замалчивает детали расследования по взрывам на «Северных потоках». От сотрудничества с ФРГ по расследованию отказываются Дания и Швеция, но немецкие власти пытаются препятствовать ходу дела.