ВСУ заявили о фактическом уничтожении морского вокзала в Одессе Фото: REUTERS

Морской вокзал в Одессе был «фактически уничтожен» после взрывов, которые произошли на территории города в ночь на понедельник, 25 сентября. Такое заявление сделала пресс-секретарь Сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк.

Пресс-секретарь ВСУ в эфире украинского телеканала «Рада» уточнила, что взрывы произошли около припортовой инфраструктуры, а также одного из местных зернохранилищ, которое после взрывов оказалось повреждено, а сама же морская гавань «фактически уничтожена».

Напомним, в ночь на понедельник, 25 июля, в Одессе прозвучало пять волн взрывов. Как сообщалось, в городе возник крупный пожар. Кроме того, прозвучали взрывы в Кривом Роге.