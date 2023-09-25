Банк России презентует новые банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей в октябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В октябре этого года Центробанк РФ проведет презентацию модернизированных банкнот 1 тысячи и 5 тысяч рублей образца 2023 года. Об этом зампредседателя регулятора Сергей Белов рассказал в интервью «Известиям», уточнив, что Гознак уже активно печатает эти купюры.

«Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с «Гознаком». Банкноты современные - в духе мировых трендов», - сказал зампред Центробанка РФ

Белов сообщил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты 1 тысячи и 5 тысяч рублей будут иметь больше защитных элементов. «Это общий принцип - чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс», - отметил он.

Комментируя достопримечательности, попавшие на эти купюры, Белов заявил, что основные символы были отобраны экспертными группами. Он также сообщил, что данные купюры сохранят свою цветовую палитру.

Напомним, в июне прошлого года Центробанк РФ представил новую 100-рублевую банкноту. Преобладающим цветом новой банкноты стал оливковый и оранжевый. Основное изображение лицевой стороны - фрагмент Спасской башни Московского Кремля, а на оборотной - Ржевский мемориал Советскому Cолдату.