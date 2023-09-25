Пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют в 2024 году Фото: Иван МАКЕЕВ

Размер индексации страховых пенсий в России в следующем году составит 7,5%. Таким образом, средний размер выплаты по старости для неработающих будет в размере 23,4 тысячи рублей. Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на проект бюджета Социального фонда.

Как передает издание, проект бюджета Социального фонда на 2024 - 2026 годы был одобрен в минувшую пятницу, 22 сентября, на заседании российского правительства. Это первый бюджет, который был сформирован после объединения Пенсионного фонда РФ и Фонда социального страхования в единую структуру.

В результате перерасчета с 1 января следующего года средний размер пенсии по старости у неработающих россиян вырастет на 1,6 тысячи рублей, составив 23,4 тысячи рублей. Предыдущая версия бюджетных предполагала размер в 22,8 тысячи рублей.

Напомним, член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб заявила, что с 1 января, а потом с 1 февраля индексация затронет не только пенсионные выплаты, но и другие виды социальных выплат, в том числе, различные пособия.