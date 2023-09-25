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НовостиПроисшествия25 сентября 2023 7:06

Минобороны РФ: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Дрон уничтожен дежурными средствами ПВО
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа

Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Такое заявление в понедельник, 25 сентября, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что утром в понедельник, 25 сентября, средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской областью, в также два дрона ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области.

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