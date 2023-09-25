Минобороны РФ: беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа Фото: REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над территорией Белгородской области. Такое заявление в понедельник, 25 сентября, сделали в Министерстве обороны РФ.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в сообщении российского военного ведомства.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ сообщили, что утром в понедельник, 25 сентября, средства ПВО перехватили два украинских беспилотника над Курской областью, в также два дрона ВСУ были уничтожены над территорией Брянской области.

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