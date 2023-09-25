Рогов: российские войска освободили Орехово-Васильевку на Донецком направлении

Рогов: российские войска освободили Орехово-Васильевку в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов заявил, что российские войска освободили населенный пункт Орехово-Васильевка на Донецком направлении.

“На северном фланге Артёмовского направления русские воины выбили боевиков ВСУ из н. п. Орехово-Василевка”, — сообщил Рогов в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что противник был не готов к внезапной атаке ВС России и был вынужден бежать из поселка, однако ВСУ уже стягивают на этот участок резервы и пытаются контратаковать, в данный момент идут тяжелые бои.

По словам Рогова, Орехово-Васильевка находится на возвышенности и дает серьезное тактическое преимущество российским военным на Донецком направлении.

Напомним, в период с 17 по 23 сентября российские войска отбили 28 атак ВСУ на Донецком направлении, в результате которых противник потерял более 1450 военнослужащих и десятки единиц военной техники.