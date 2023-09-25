Жена Зеленского сделала заявление о следующем президенте Украины Фото: REUTERS

Жена украинского президента Елена Зеленская сомневается, что Владимир Зеленский примет участие в возможных выборах главы Украины в следующем году. Об этом сообщает Business Insider.

«Это будет зависеть от того, нужен ли он нашему обществу в качестве президента. Если он будет чувствовать, что украинское общество больше не хочет видеть его руководителем страны, то, скорее всего, он не будет баллотироваться», - сказала супруга украинского лидера.

Зеленская также сообщила, что не полностью поддерживала кандидатуру своего мужа в ходе его первого участия в президентских выборах.

Напомним, бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Зеленский намеренно препятствует переговорам Москвы и Киева. По его словам, Украина наживается на данном конфликте, а наибольшую выгоду от происходящего получает украинский лидер, который больше всего заинтересован в том, чтобы не было выборов.