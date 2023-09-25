Виновные в гибели шести человек от мин в Карабахе задержаны в Азербайджане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана задержали виновных в установке и подрыве мин на территории Нагорного Карабаха, из-за чего 19 сентября 2023 года погибли шесть человек. Подозреваемых удалось разоружить и задержать при проведении контртеррористической операции, сообщили в ведомстве.

Согласно данным СГБ, 19 сентября, приблизительно в 04:30, в районе села Тагаверд Ходжавендского района, подорвался на мине грузовик, внутри которого находились четверо сотрудников МВД Азербайджана. Мины были заложены диверсионной группой, принадлежащей к незаконным вооружённым формированиям Карабаха.

Ранее KP.RU сообщил, что власти Баку отстранили командира, чьи солдаты были виновны с гибели российских миротворцев.