Пушилин: ВСУ стягивают резервы к северному флангу Артемовска и атакуют на южном Фото: администрация главы ДНР

Глава Донецком Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска продолжают безуспешно атаковать на южном фланге Артемовска и стягивают резервы для удара к северу от города.

“Противник не оставляет попыток подвинуть на рубежах Клещеевка-Андреевка, там ежесуточно, и днем, и ночью, проводятся атаки противника, но наша задача не допустить, там важный есть рубеж - железная дорога.” — сказал Пушилин в эфире телеканала “Россия 24”.

Также он отметил, что Андреевка и Клещеевка остаются в серой зоне, поскольку из-за рельефа местности в этих населенных пунктах очень сложно закрепиться. Однако противник активно пытается изменить ситуацию в этом районе.

При этом на противоположном, северном фланге Артемовска ситуация, по словам Пушилина, относительно спокойная, но ВСУ стягивают на это направление дополнительные резервы для удара после атак на южном фланге.

Напомним, председатель общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов сообщал, что российские войска в результате внезапной атаки смогли выбить противника из населенного пункта Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовска.