Гладков: 30 прилетов со стороны ВСУ зафиксировали в Белгородской области

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области 30 боеприпасов, совершив ряд атак с применением беспилотников.

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по населенным пунктам Белгородской области 30 боеприпасов, совершив ряд атак с применением беспилотников. Такое заявление в понедельник, 25 сентября, сделал глава региона Вячеслав Гладков.

Глава региона сообщил, что на окраине села Новое в Волоконовском районе с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас, который попал в проезжающий «Камаз». В результате атаки водитель получил легкую контузию, а также осколочные ранения, однако сам смог обратиться в центральную районную больницу.

«Сейчас мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Напомним, накануне в Министерстве обороны РФ сообщили об уничтожении беспилотников украинских войск над территорией Белгородской области утром в понедельник, 25 сентября.