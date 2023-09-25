Пророссийская партия Smer лидирует в предвыборной гонке в Словакии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пророссийская партия Smer («Курс») выбилась в лидеры в ходе предвыборной гонки в Словакии.

Рейтинг социал-демократической партии Smer по состоянию на утро понедельника, 25 сентября, составил 19,4%. Партию возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее вступил против вступления Украины в Североатлантический альянс и поставок Киеву вооружений.

Второе место занимает партия действующего президента страны Зузаны Чапутовой «Прогрессивная Словакия», рейтинг которой составляет 18,2%. Проевропейски ориентированная партия «Голос» замыкает тройку лидеров с 15,1%.

Выборы в Словакии пройдут в эту субботу, 30 сентября.

Напомним, накануне Фицо назвал жалобы Киева во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за зерна верхом наглости, а также признаком того, что Украина не является серьезным деловым партнером.