Зеленский не извинился за чествование нациста из СС «Галичина» в Канаде Фото: REUTERS

В Британской газете Daily Mail обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский, являющийся этническим евреем, никак не комментирует чествование бывшего бойца дивизии "Галичина" войск СС в парламенте Канады.

— Между тем, Зеленский является евреем и потерял родственников во время Холокоста, однако он пока никак не прокомментировал эту большую путаницу, — отметили в публикации.

Напомним, что ранее спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование престарелого нациста из дивизии СС «Галичина». Он заявил, что пожалел о своем решении и извинился перед еврейскими общинами Канады и всего мира.

При этом лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр требует персональных извинений за приглашение эсэсовца от премьера Канады Джастина Трюдо.