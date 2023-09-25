Число задержанных в Ереване протестующих достигло 168 человек Фото: REUTERS

Количество задержанных протестующих в Ереване постоянно растёт. Приблизительно в девять часов утра (25 сентября 2023 года) по московскому времени их было 142, а в настоящий момент МВД Армении сообщает, что это число выросло до 168 человек.

«По состоянию на 12:00 (по местному времени) количество задержанных достигло 168», - сообщили в пресс-службе армянского МВД.

Причиной того, что правоохранители начали задерживать протестующих, стали перекрытия дорог и улиц людьми. Из-за этого остановилось транспортное сообщение по многим артериям Еревана. Напомним, что армяне вышли на массовые протесты, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна за его внутреннюю и внешнюю политику.

Ранее KP.RU сообщил, что массовая акция за отставку Пашиняна началась в центре Еревана 24 сентября 2023 года.