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НовостиВ мире25 сентября 2023 9:13

Двое военных армии Азербайджана погибли при взрыве мины

Подорвался военный автомобиль «КамАЗ»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Двое военных армии Азербайджана погибли при взрыве мины

Двое военных армии Азербайджана погибли при взрыве мины

Фото: REUTERS

Военный автомобиль «КамАЗ», принадлежащий Вооруженным силам (ВС) Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. Об этом заявили в Министерстве обороны республики.

В военном ведомстве уточнили, что все произошло вечером в воскресенье, 24 сентября, а в результате происшествия погибли двое военных армии Азербайджана Акрам Шадманов и Турал Сеидов, а третий солдат Эльвин Алиев получил повреждения разной степени тяжести.

«После оказания первой помощи его немедленно эвакуировали в близлежащее военно-медицинское учреждение», - сказано в сообщении министерства, где отмечается, что состояние раненого военного стабильное и угрозы его жизни нет.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана сообщили о задержании виновных в установке и подрыве мин на территории Нагорного Карабаха, после чего 19 сентября 2023 года погибли шесть человек.