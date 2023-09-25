Двое военных армии Азербайджана погибли при взрыве мины Фото: REUTERS

Военный автомобиль «КамАЗ», принадлежащий Вооруженным силам (ВС) Азербайджана, подорвался на противотанковой мине. Об этом заявили в Министерстве обороны республики.

В военном ведомстве уточнили, что все произошло вечером в воскресенье, 24 сентября, а в результате происшествия погибли двое военных армии Азербайджана Акрам Шадманов и Турал Сеидов, а третий солдат Эльвин Алиев получил повреждения разной степени тяжести.

«После оказания первой помощи его немедленно эвакуировали в близлежащее военно-медицинское учреждение», - сказано в сообщении министерства, где отмечается, что состояние раненого военного стабильное и угрозы его жизни нет.

Напомним, в понедельник, 25 сентября, сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана сообщили о задержании виновных в установке и подрыве мин на территории Нагорного Карабаха, после чего 19 сентября 2023 года погибли шесть человек.