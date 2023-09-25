Действовали на адреналине: бойцы рассказали, как в меньшинстве обратили в бегство штурмовиков ВСУ

Солдаты ВС РФ впятером обратили в бегство штурмовую группу ВСУ Фото: Минобороны РФ

Небольшой отряд российских военнослужащих, закрепившийся на Донецком направлении, в районе Урожайного, подвергся наступлению штурмовой бригады ВСУ. Однако ни превосходящие силы противника, ни тяжёлая бронетехника не смогли помочь украинцам пройти российские позиции, несмотря на то, что их защищали только пятеро бойцов.

«Первые - они быстро ушли, бой буквально минут 40 длился. Вечером началось опять движение, в нашу сторону поехал танк и две ББМ», - вспоминает командир отделения с позывным «Шмель».

Боец рассказал, что танк ВСУ подорвался, до опорного пункта не доехал, а вот бронетранспортёры высадили пехоту, которая пошла на наши позиции. Дошли не все - по противнику отрабатывали артиллеристы, миномётчики, но часть штурмовой группы всё же добралась до окопов, где их встретил замкомандира взвода с позывным «Большой».

«Завязался бой. Просто ребят не видно было на камерах, они сидели на позициях, а я, как за старшего, вышел в окопы для наблюдения. <…> Старший у них был (у ВСУ), команды им давал, гранаты кидать, стрелять. В мою сторону направлял их. Что он им говорил – то они и делали, сами они никаких произвольных действий не выполняли, просто огнём нас подавляли», - рассказывает «Большой».

Старший стрелок отряда с позывным «Седой» заявил, что группа действовала на адреналине. Украинские неонацисты, в основном, просто кидали гранаты, и пятеро российских солдат отвечали тем же. Когда же противника снова начали давить миномётчики - ВСУ обратились в бегство. «Седой» уточнил, что у отряда и с собой было достаточное количество боеприпасов и оружия, и в самом опорном пункте всего было заготовлено в должном объёме, даже для борьбы с бронетехникой.

Ранее KP.RU сообщил, что боец «Большой» был представлен к званию Героя России.