Песков: Россия никогда не согласится с упреками в адрес миротворцев в Карабахе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва осознает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, однако категорически не согласна с попытками возложить ответственность за ситуацию на Россию и российских миротворцев

«Понимаем эмоциональный накал этого момента, но мы категорически не согласны с попыткой возложить ответственность на российскую сторону или тем более на российских миротворцев, которые проявляют настоящий героизм, выполняя свои функции», - заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва продолжит диалог с Ереваном, в том числе с армянским премьер-министром Армении Николом Пашиняном, указав на то, что Армения остается союзником России.

Напомним, в среду, 20 сентября власти непризнанной республики Нагорного Карабаха сообщили о решении прекратить огонь. Как отметили в Карабахе, такая договоренность была достигнута «при посредничестве командования российского миротворческого контингента».