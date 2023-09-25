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НовостиПолитика25 сентября 2023 9:58

Песков: Москва продолжит работу для обеспечения прав армян в Нагорном Карабахе

Представитель Кремля отметил, что Россия не согласна с обвинениями в адрес российских миротворцев
Сергей ЧИКОВ
Песков: Москва продолжит работу для обеспечения прав армян в Нагорном Карабахе

Песков: Москва продолжит работу для обеспечения прав армян в Нагорном Карабахе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, а также свою деятельность по соблюдению прав армянского населения Нагорного Карабаха.

“Армения остается нашим союзником, близким государством. Армения — это близкий для нас народ.” — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия категорически не согласна с некоторыми обвинениями в адрес миротворческого контингента РФ в Карабахском районе.

Напомним, уже на следующий день после начала “антитеррористических мероприятий” Азербайджана в Нагорном Карабахе при посредничестве российских миротворцев было достигнуто соглашение о прекращении огня.