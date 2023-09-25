Песков рассказал, продолжат ли российские миротворцы работу в Карабахе

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские миротворцы продолжат работу в Нагорном Карабахе, однако о сроках их нахождения в данном регионе пока говорить рано. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока вряд ли это кто-то сможет сказать», - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, останутся ли в обозримой перспективе российские миротворцы в Нагорном Карабахе.

Песков отметил, что фактически российские миротворцы сейчас находятся на территории Азербайджана. «Мы продолжаем наши контакты с Баку, миротворцы оказывают содействие и присутствуют на тех переговорах, которые уже начались между карабахскими армянами и азербайджанскими властями», - заявил он, уточнив, что работа миротворцев продолжается.

Как писал сайт KP.RU, Песков также заявил, что Москва осознает эмоциональный накал ситуации вокруг Нагорного Карабаха, но не согласна с попытками возложить ответственность за происходящие на российских миротворцев.

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