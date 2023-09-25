Решетников: российская экономика завершила этап восстановления

Министр экономического развития России Максим Решетников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономического развития России Максим Решетников на пленарном заседании Совета Федерации заявил о том, что российская экономика завершила этап восстановления.

"Российская экономика завершила этап восстановления", - сказал министр. Согласно оценке, рост ВВП по итогам семи месяцев составил 2,1 процента год к году.

Кроме того, зафиксирован рост промышленности за счет обрабатывающих производств. "Высокие темпы прироста у строительства. Уверенно себя чувствует сельское хозяйство", - продолжил Решетников.

Инвестиционная активность также сохраняется в стране - за шесть месяцев ее рост составил 7,6 процентов. Хорошая динамика также наблюдается в кредитовании бизнеса и физических лиц. Заметен рост потребительского спроса.

"В целом, по многим ключевым показателям ситуация оказалась существенно лучше ожиданий", - сказал Решетников, объяснив это результатом решений, принятых ключевыми структурами по поручению президента России Владимира Путина.

Сообщается, что по итогам 2023 года Минэкономразвития ожидает роста ВВП на 2,8 процента, а по итогам следующего года - на 2,3. Рост инвестиций ожидается на 6 процентов по итогам года, а в следующие три года - до 3 процентов за 12 месяцев.

Ранее KP.RU писал, что, согласно прогнозу Решетникова, уровень инфляции будет достаточно высоким на протяжении всего 2024 года.