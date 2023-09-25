В Польше священники устроили запретную вечеринку и не пускали скорую к мужчине Фото: Shutterstock

Польская прокуратура начала проверку запретной вечеринки с мужчиной по вызову, которую устроила группа местных священников в приходском храме города Домброва Гурнича. Причём обстоятельства усугубляются и тем, что вызванному мужчине стало плохо, и священники не хотели пускать к нему сотрудников скорой помощи, сообщает газета Wyborcza.

Ссылаясь на источник, знакомый с произошедшим, газета сообщила, что во время вечеринки мужчине стало плохо из-за приёма «таблеток для улучшения потенции». Вскоре он потерял сознание, и часть участвовавших священников вызвала скорую. Однако другие были против, и не пускали медиков, даже когда те приехали.

«Медикам пришлось вызывать полицию. Только после вмешательства полицейских нуждающемуся была оказана медицинская помощь», - говорится в публикации.

Теперь прокуроры ведут расследование всего, что происходило в приходском здании. Уточняется, что вызванный священниками мужчина был совершеннолетним.

Ранее KP.RU сообщил, как живёт в глубинке настоящий священник, который решил нести слово Божие в массы при помощи стриминговых сервисов.