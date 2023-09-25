Первая партия танков Abrams была доставлена на Украину 23 сентября Фото: REUTERS

Первая партия американских танков Abrams доставлена Киеву в минувшую субботу, 23 сентября. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Как передает издание, ссылаясь на двух представителей Министерства обороны США, в ближайшие месяцы на Украину будут поставлены еще танки. Чиновники не назвали их точное количество.

Напомним, накануне президента США Джо Байдена анонсировал новый пакет военной помощи Киеву. Как заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в новый пакет помощи войдут средства противовоздушной обороны (ПВО) и кассетные боеприпасы, однако не будет оперативно-тактических ракет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Виталий Милонов: «Я думал - если плен, то надо вырвать чеку»

Депутат Госдумы рассказал в интервью Радио «Комсомольская правда» о своей службе в зоне спецоперации и отношении к Дане Милохину (подробнее)