Российские военные ударили по пунктам дислокации наемников и диверсантов ВСУ Фото: REUTERS

В Министерстве обороны РФ заявили, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации в ночь на понедельник, 25 сентября, нанесли удар крылатыми ракетами, а также беспилотниками по пунктам дислокации иностранных наемников и пунктам подготовки диверсантов украинских войск.

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и ударными беспилотными летательными аппаратами по пунктам временной дислокации иностранных наемников», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Минобороны РФ ранее сообщило, что пункты сбора наемников и ремонта авиатехники в субботу, 23 сентября были поражены 12 ударами. Как отметили в ведомстве, удары наносились высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками.

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