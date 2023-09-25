Минобороны России: системы ПВО за сутки уничтожили 33 украинских БПЛА

Российская система ПВО продолжает уничтожать вражеские дроны и ракеты Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны Российской Федерации в ежедневной сводке от 25 сентября 2023 года сообщило о результатах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации.

Так, по данным оборонного ведомства, ПВО за сутки уничтожила 33 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Вражеские дроны были сбиты в небе над населенными пунктами в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Кроме того, средствами ПВО были перехвачены семь реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS.

Всего с момента начала специальной военной операции российская система ПВО уничтожила 7 115 украинских беспилотника и 1 155 боевых машин реактивных систем залпового огня.

Ранее KP.RU сообщил, что ВС России за минувшие сутки уничтожили до 445 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

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