Минобороны: ВСУ потеряли до 445 человек на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Минобороны России сообщило, что за прошедшие сутки российские войска отразили семь атак ВСУ на Донецком направлении, в результате которых противник потерял до 445 военнослужащих убитыми и ранеными.

"На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак штурмовых групп ВСУ", — уточнили в свежей сводке о ходе спецоперации на Украине.

Напомним, за неделю с 17 по 23 сентября российские войска на Донецком направлении отразили 28 атак украинской армии, в результате которых противник потерял около 1450 бойцов.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что такими темпами потери ВСУ за все время конфликта к концу 2023 года могут превысить отметку в полмиллиона человек.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что киевский режим скрывает от общественности реальное число потерь ВСУ, поскольку при их раскрытии президента Украины вместе с его правительством просто уничтожат.

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