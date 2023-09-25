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НовостиОбщество25 сентября 2023 12:22

Российские средства ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Пресечена очередная попытка ВСУ ударить по объектам в РФ
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские средства ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Российские средства ПВО сбили украинский дрон в Белгородской области

Фото: REUTERS

Министерство обороны РФ в понедельник, 25 сентября, сообщило об очередной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести удар по российским объектам. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Белгородской областью.

«25 сентября около 14:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что украинских дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Минобороны в ежедневной сводке от 25 сентября 2023 года сообщило, что российские системы ПВО за сутки уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата. Вражеские дроны были сбиты в небе над населенными пунктами в Луганской и Донецкой Народных Республиках и Запорожской области. Всего с момента начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили 7115 украинских беспилотников.