Полковник ВС РФ Литовкин: Танки Abrams будут лёгкой мишенью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переданные Украине американские танки Abrams будут лёгкой мишенью для российских подразделений, от дроновых отрядов, до артиллерии и авиации. Об этом изданию Lenta.ru рассказал полковник ВС РФ в отставке Виктор Литовкин.

«Ничего выдающегося у этих танков нет. Калибр у них 120 миллиметров, у наших - 125. Нет автоматического заряжения. Экипаж из четырех человек вместо трех, как у нас. У него неплохая броня, но она не может выдержать наших "Хризантем", "Корнетов", "Фаготов"», - рассказал Литовкин.

Главным недостатком этих танков, считает полковник, будет их массивность и размеры. При весе в более чем 60 тонн, такие машины будут часто вязнуть в осенний период дождей. Они не приспособлены для прохождения через километры грязи и влажного грунта. А застрявший танк, как известно, становится просто неподвижной мишенью.

Литовкин напомнил, что американские Abrams прекрасно горели в Ираке и Сирии, следовательно, будут гореть на Украине. Их применение только пошатнёт имидж военно-промышленного комплекса США, а результаты для Киева не изменятся, заключил эксперт.

Ранее KP.RU сообщил, что первая партия американских танков Abrams прибыла на Украину 23 сентября 2023 года.