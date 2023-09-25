МИД Казахстана опроверг информацию о желании республики выйти из ОДКБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появившаяся информация о том, что Казахстан намерен выйти из Организации Договора о коллективной безопасности не соответствует действительности. Такое заявление сделал официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

— Информация распространяется, что якобы Казахстан и Армения ведут переговоры о выходе из ОДКБ, скорее всего, не соответствует действительности, — сказал Смадияров.

Также Айбек Смадияров подчеркнул, что несколько дней назад, главы Министерств иностранных дел стран-членов ОДКБ провели совещание, в ходе которого обсуждались дальнейшие пути развития всей организации.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что нынешний кризис в Евросоюзе связан с нежеланием военного блока НАТО сотрудничать с ОДКБ в вопросах договора о коллективной безопасности. Лавров подчеркнул, что Россию десятилетиями не слушали или обманывали в вопросах безопасности.