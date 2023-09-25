МИД России: Ереван совершает ошибку, обрушая связи с Москвой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ереван допускает серьезную ошибку, сознательно пытаясь разорвать связи с Россией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ в связи с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха и Армении.

— Убеждены, что ереванское руководство совершает огромную ошибку, сознательно пытаясь обрушить многогранные и многовековые связи Армении с Россией и делая страну заложником геополитических игр Запада, — говорится в сообщении ведомства.

Также в российском МИД подчеркнули, что большинство армянского населения осознает эту ошибку властей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет продолжать контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и свою деятельность по соблюдению прав армянского населения Нагорного Карабаха. Песков подчеркнул, что Армения остается для России близким государством и союзником.