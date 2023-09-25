Экс-морпех США Берлетик: Россия сможет эффективно глушить ATACMS системами РЭБ

Экс-морпех США Берлетик: Россия сможет эффективно глушить ATACMS с помощью РЭБ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший американский морпех Брайан Бертелик заявил, что тактические ракеты ATACMS не смогут изменить ход конфликта на Украине, поскольку российские войска при помощи мощных систем радиоэлектронной борьбы будут эффективно глушить их.

“Они (ракеты ATACMS) могут промахнуться из-за того, что Россия их заглушит через РЭБ. Напоминаю, что это уже происходило с РСЗО HIMARS”, — сказал военный в своем видеоблоге на YouTube.

Бертелик добавил, что данные ракеты могут даже не доехать до зоны боевых действий, поскольку российские войска могут уничтожить их еще на складах, из-за чего такие ракеты, также как Storm Shadow, SCALP и Taurus, могут оказаться бесполезными для Украины.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер также отмечал, что отправка ракет ATACMS на Украину спровоцирует Россию на ответные удары, в том числе по украинской инфраструктуре, из-за чего эти ракеты не смогут повлиять на ход конфликта.